Traffico Roma del 14-04-2025 ore 08 | 30

Roma Buongiorno dalla redazione intenso il Traffico in queste prime ore della giornata con rallentamenti e incolonnamenti su tutte le principali strade consolari che conducono verso il centro soprattutto per quanto riguarda il quadrante Nord su Aurelia Cassia Flaminia e Salaria trafficata la tangenziale per Traffico intenso ma anche per un incidente che stanno provocando code e rallentamenti a partire dall'uscita per la 24 fino all'uscita Salaria direzione stadio Traffico rallentato sulle tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale c'è un grande raccordo o coda Prati per Traffico in carreggiata interna tra uscita Settebagni e Appia mentre lungo la carreggiata esterna e rallentamenti tra l'uscita e Cassia bis e Casal del Marmo cosa per incidente sulla Roma-fiumicino te lo svincolo Parco de' Medici è il viadotto della ma nelle due direzioni notizia che interessano le condizioni meteo per tutta la giornata di oggi tempo instabile su tutto il territorio regionale della protezione civile ha diramato uno stato di allerta gialla per tempo evento forte e comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma. Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-04-2025 ore 08:30 Leggi su Romadailynews.it LuceverdeBuongiorno dalla redazione intenso ilin queste prime ore della giornata con rallentamenti e incolonnamenti su tutte le principali strade consolari che conducono verso il centro soprattutto per quanto riguarda il quadrante Nord su Aurelia Cassia Flaminia e Salaria trafficata la tangenziale perintenso ma anche per un incidente che stanno provocando code e rallentamenti a partire dall'uscita per la 24 fino all'uscita Salaria direzione stadiorallentato sulle tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale c'è un grande raccordo o coda Prati perin carreggiata interna tra uscita Settebagni e Appia mentre lungo la carreggiata esterna e rallentamenti tra l'uscita e Cassia bis e Casal del Marmo cosa per incidente sulla-fiumicino te lo svincolo Parco de' Medici è il viadotto della ma nelle due direzioni notizia che interessano le condizioni meteo per tutta la giornata di oggi tempo instabile su tutto il territorio regionale della protezione civile ha diramato uno stato di allerta gialla per tempo evento forte e comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito

Potrebbe interessarti anche:

Traffico Roma del 14-04-2025 ore 07 : 30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità e traffico lunedì 14 aprile spostamenti penalizzati dal maltempo sta interessando tutto l'internet capitolino oggi la protezione civile ha dichiarato uno stato di allerta gialla non te lo Invita la massima cautela nella guida particolarmente trafficate la Cassia e la Flaminia con le code registrate tra la torta e Tomba di Nerone e dalla bara Tor di Quinto come anche sulla Salaria da Villa Spada alla tangenziale sempre per traffico intenso sulla raccordo anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Prenestina fino allo svincolo per La Via Ardea ancora sul raccordo in carreggiata esterna rallentamenti con code dall'uscita Trionfale Ottavia fino all' Aurelia sempre in esterna a correre a tratti tra la Prenestina e l'uscita Tiburtina sul tratto della Roma L'Aquila incolonnamenti da Settecamini alla tangenziale in tangenziale rallentamenti con code a tratti dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria in direzione quindi dello Stadio Olimpico a complicare la situazione un incidente avvenuto poco l'uscita però li campi sportivi a Ci sono code anche verso San Giovanni dall'uscita Porta Maggiore a viale Castrense incidente sul tratto iniziale della Roma Fiumicino Attenzione ci sono i coronamenti tra via delle Tre Fontane l'uscita per via Isacco Newton in direzione dell'aeroporto Leonardo da Vinci nel frattempo la polizia locale Ci sentiamo un altro incidente in via Acquedotto del Peschiera via Trionfale via dei monfortani Ci troviamo nella zona di Monte Mario inevitabili le ripercussioni altro incidente a Centocelle Viale Palmiro Togliatti all'intersezione con via dei Meli incidente anche sulla Casilina all'altezza di via Gino Giugni la zona e quell'altra Torre Spaccata Alessandrino per traffico intenso cosa tratti sulla Pontina e sulla via Appia rispettivamente da Pomezia la zona dell'EUR è da fratocchi alle Capannelle come anche sulla Ardeatina dal Divino Amore a via di Fioranello e sull'Appia Antica dalla Caffarella a Porta San Sebastiano maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.

Traffico Roma del 13-04-2025 ore 20 : 30

it da Tiziana è tutto Grazie per l'attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https://storage. googleapis. flac . luceverde.

Traffico Roma del 13-04-2025 ore 19 : 30

it da Tiziana è tutto Grazie per l'attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https://storage. flac . Luceverde Roma me trovati dalla redazione chiusa via Mario Fani tra via Pieve di Cadore & via Stresa per lavori urgenti alla rete fognaria l'accesso rimane comunque consentito ai residenti per lavori di potatura chiusa via di Malagrotta all'altezza di via Aurelia anche qui il traffico è consentito ai residenti ad Alessandrino chiusa via dei Meli 3 via del Fosso di Centocelle via delle Ciliegie a causa di una voragine allo scienze fino a tutt'oggi per consentire lo svolgimento della manifestazione Grand prixmoto storica Honda live tour sono attive modifiche alla viabilità via Giuseppe Acerbi e via del Porto Fluviale attenzione alla segnaletica sul posto in serata il derby roma-lazio alle 20:45 allo stadio Olimpico attive del primo pomeriggio le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area circostante lo stadio per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.

Ne parlano su altre fonti Blocco traffico a Roma: domani primo dicembre stop alle auto. Gli orari e tutte le informazioni. Due incidenti consecutivi in autostrada a distanza ravvicinata: code fino a otto chilometri verso Roma. Domeniche ecologiche 2023-2024 a Roma: date, orari e chi può circolare. Corteo contro il Ddl sicurezza a Roma 14 dicembre: strade chiuse lungo il percorso. Musei e cultura della Legalità, se ne parla il 14 a Roma per la Giornata UNESCO contro i traffici illeciti. Frana sui binari, almeno fino al 14 aprile niente treni dalla Puglia per Roma. Disagi per Pasqua.