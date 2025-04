Seravezza torna alla vittoria in Serie D | decisivi Lagomarsini e Bedini

tornare a vincere nel campionato di Serie D (girone E) per il Seravezza che non ci riusciva dal 2 marzo. E tra le mura amiche del “Buon Riposo“ addirittura dal 5 gennaio. Ma che sudata per battere una mai doma Sangiovannese in uno dei quattro anticipi al sabato della quartultima giornata di regular season. I valdarnesi avversari hanno sbagliato due rigori, di cui quello del possibile 2-2 al 95’. Eroe della settimana in casa verdazzurra è stato il portierone Ettore Lagomarsini, che ha respinto il tiro dal dischetto di Rotondo a tempo scaduto. La copertina l’estremo difensore dei versiliesi se la divide col centrocampista Brian Bedini, autore dello splendido gol del 2-0 seravezzino con torsione aerea e frustata di testa all’incrocio (davvero un gran gol!). Questi 3 punti tra l’altro, essendo stati concomitanti col pareggio (1-1) nello scontro diretto fra GhiviBorgo e Fulgens Foligno, consentono al Seravezza di tornare da solo al terzo posto in classifica a tre turni dalla fine, a -1 dai Foligno e a +2 sul Ghivi. Sport.quotidiano.net - Seravezza torna alla vittoria in Serie D: decisivi Lagomarsini e Bedini Leggi su Sport.quotidiano.net È stato come una liberazionere a vincere nel campionato diD (girone E) per ilche non ci riusciva dal 2 marzo. E tra le mura amiche del “Buon Riposo“ addirittura dal 5 gennaio. Ma che sudata per battere una mai doma Sangiovannese in uno dei quattro anticipi al sabato della quartultima giornata di regular season. I valdarnesi avversari hanno sbagliato due rigori, di cui quello del possibile 2-2 al 95’. Eroe della settimana in casa verdazzurra è stato il portierone Ettore, che ha respinto il tiro dal dischetto di Rotondo a tempo scaduto. La copertina l’estremo difensore dei versiliesi se la divide col centrocampista Brian, autore dello splendido gol del 2-0 seravezzino con torsione aerea e frustata di testa all’incrocio (davvero un gran gol!). Questi 3 punti tra l’altro, essendo stati concomitanti col pareggio (1-1) nello scontro diretto fra GhiviBorgo e Fulgens Foligno, consentono aldire da solo al terzo posto in classifica a tre turni dfine, a -1 dai Foligno e a +2 sul Ghivi.

Potrebbe interessarti anche:

Serie D. Montevarchi - anticipo a Seravezza. Contro la Fezzanese si gioca sabato

Bag. Per Martinelli e compagni un’occasione più unica che rara per dare non solo seguito al buon pareggio interno contro la Fulgens Foligno ma di avvicinarsi, in maniera concreta ai 42-43 punti che, numeri alla mano raffrontati con le altre stagioni, garantiscono al 99% la permanenza nella massima serie dilettantistica.

Serie D | Seravezza-Livorno 2-4 - Pascali : "Grande reazione - l'obiettivo finale ora è più vicino"

. Il Livorno batte 4-2 il Seravezza Pozzi e fa un passo importante verso la promozione in serie C a cinque giornate dalla fine. Dopo due brutte battute d'arresto, gli amaranto si sono ripresi alla grande come raccontato dal vice Indiani, Niccolò Pascali: "Abbiamo avuto una grande reazione dopo due.

Serie D | Seravezza-Livorno 2-4 - le pagelle : D'Ancona protagonista inatteso - Russo sugli scudi

Incolpevole sui gol di. . Torna alla vittoria il Livorno. . Gli amaranto, nella 29esima giornata del girone E di serie D, hanno superato allo stadio Buon Riposo il Seravezza per 2-4 riscattando gli ultimi due ko con Ghiviborgo e Seravezza.

Ne parlano su altre fonti Seravezza torna alla vittoria in Serie D: decisivi Lagomarsini e Bedini. Serie D, gir. E. Torna al successo il Livorno: gli highlights della vittoria sul Seravezza Pozzi. Il Livorno vince a Seravezza (2-4) e riprende la marcia verso la promozione. Serie D | Seravezza-Livorno 2-4, le pagelle: D'Ancona protagonista inatteso, Russo sugli scudi. Serie D | Seravezza-Livorno 2-4, le pagelle: D'Ancona protagonista inatteso, Russo sugli scudi. Serie D, il Grosseto torna a vincere.

Riporta msn.com: Seravezza cerca riscatto contro Sangiovannese in Serie D - Al “Buon Riposo“ non ci vince dal lontano 5 gennaio il Seravezza, che nel girone di ritorno tra le mura amiche dopo quell’unica vittoria interna di questo 2025 contro la Fezzanese ultima della classe ...

Secondo today.it: Serie D | Seravezza-Livorno 2-4, le pagelle: D'Ancona protagonista inatteso, Russo sugli scudi - Torna alla vittoria il Livorno. Gli amaranto, nella 29esima giornata del girone E di serie D, hanno superato allo stadio Buon Riposo il Seravezza per 2-4 riscattando gli ultimi due ko con Ghiviborgo e ...

Si apprende da livornotoday.it: Nubi sparse e schiarite - Torna alla vittoria il Livorno. Gli amaranto, nella 29esima giornata del girone E di serie D, hanno superato allo stadio Buon Riposo il Seravezza per 2-4 riscattando gli ultimi due ko con Ghiviborgo e ...