Tuttocuoio e Corticella pareggiano 1-1 | speranze di salvezza ancora vive

Tuttocuoio 1 Corticella 1 Tuttocuoio: Carcani, Moretti, Casari, Pardini, Del Rosso (33’ st Centonze), Fino (45’ st Veron), Lorenzini, Massaro (39’ st Benericetti), Sansaro (26’ st Russo), Boiga (26’ st Di Natale), Severi. A disp: Sinagra, Fiscella, Haka. All. Firicano Corticella: Malagoli, Alboni, Ercolani, Chmangui, Boretti, Brighi, Lo Giudice (1’ st Bovo), Bezziccheri, Embalò (12’ pt Gessaroli, 39’ st Casadei), Suriani, Manara. A disp: Mezzadri, Ribello, Mion, Rizi, Cavallini, Guidi. All. Nesi Arbitro: Teodoli di Aprilia Marcatori: 25’ pt Severi; 12’ st Bezziccheri Note: spettatori 100 circa; espulso Manara al 48’ st; ammoniti Ercolani, Boretti; angoli 4 a 11 SAN MINIATO (Pisa) Dopo tre sconfitte esterne il Corticella torna dalla trasferta col Tuttocuoio, in terra di Toscana (dove aveva conquistato l’ultimo successo lontano dal Biavati, in casa dello Zenith Prato), con un pareggio (1-1 in rimonta) che tiene vive le speranze di salvezza quando restano tre turni alla fine del campionato. Ilrestodelcarlino.it - Tuttocuoio e Corticella pareggiano 1-1: speranze di salvezza ancora vive Leggi su Ilrestodelcarlino.it : Carcani, Moretti, Casari, Pardini, Del Rosso (33’ st Centonze), Fino (45’ st Veron), Lorenzini, Massaro (39’ st Benericetti), Sansaro (26’ st Russo), Boiga (26’ st Di Natale), Severi. A disp: Sinagra, Fiscella, Haka. All. Firicano: Malagoli, Alboni, Ercolani, Chmangui, Boretti, Brighi, Lo Giudice (1’ st Bovo), Bezziccheri, Embalò (12’ pt Gessaroli, 39’ st Casadei), Suriani, Manara. A disp: Mezzadri, Ribello, Mion, Rizi, Cavallini, Guidi. All. Nesi Arbitro: Teodoli di Aprilia Marcatori: 25’ pt Severi; 12’ st Bezziccheri Note: spettatori 100 circa; espulso Manara al 48’ st; ammoniti Ercolani, Boretti; angoli 4 a 11 SAN MINIATO (Pisa) Dopo tre sconfitte esterne iltorna dalla trasferta col, in terra di Toscana (dove aveva conquistato l’ultimo successo lontano dal Biavati, in casa dello Zenith Prato), con un pareggio (1-1 in rimonta) che tienelediquando restano tre turni alla fine del campionato.

