La Juvecaserta supera Jesi e resta in serie B | ora si punta ai play in

La Paperdi Juvecaserta, sempre priva di Matteo Laganà, superando la General Contractor Jesi per 66-58, mantiene ancora viva la flebile possibilità di agganciare i playin, ma intanto si assicura matematicamente il diritto ad essere ai nastri di partenza della prossima serie B nazionale.

Basket B nazionale / Jesi perde ancora - la Juvecaserta si impone 66-58

Ritorno sulle tavole da gioco di Marulli assente da oltre quattro mesi JESI, 13 aprile 2025 – Jesi in chiara crisi di risultati, e non solo, perde a Caserta per 66-58 complicando una classifica che fino a poche domeniche fa la vedeva saldamente in testa, settima e ottava posizione, tra le squadre che dovranno accedere ai play in post season.

La Juvecaserta ospita Jesi : obiettivo vittoria per allontanare la zona play out

Terzultimo impegno della stagione regolare per la Paperdi Juvecaserta 2021 che domani, domenica 13 aprile, ospita al palaPiccolo di viale Medaglie d’oro il quintetto della General Contractor Jesi, che attualmente occupa la nona posizione grazie ad un bilancio di 18 vinte e 15 perse.

Terzultimo impegno della stagione regolare per la Paperdi Juvecaserta 2021 che domani, domenica 13 aprile, ospita al palaPiccolo di viale Medaglie d'oro il quintetto della General Contractor Jesi, che attualmente occupa la nona posizione grazie ad un bilancio di 18 vinte e 15 perse.

