Io e mio marito siamo cugini di terzo grado | il nostro bambino può avere problemi?

Gentile dottore, sono al secondo mese di gravidanza (4+5) e ho delle paure per la gravidanza, visto che io e mio marito siamo cugini di terzo grado. I nostri bisnonni erano fratelli, i nostri nonni cugini di primo grado, i nostri padri cugini di secondo e noi cugini di terzo. In famiglia non ci sono casi di patologie genetiche, ma non abbiamo purtroppo effettuato il cariotipo di coppia nel periodo preconcezionale. Visto che siamo imparentati ci sono più possibilità che il feto sia malformato? Cosa possiamo fare ora che sono già incinta? Grazie per la risposta. L'articolo "Io e mio marito siamo cugini di terzo grado: il nostro bambino può avere problemi?" proviene da GravidanzaOnLine.

Saman - il secondo grado : "Errore assolvere i cugini. Era tutto premeditato"

E ancora: "La critica che si muove alla sentenza attiene all’associazione di Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz (i cugini, appunto) e all’esclusione delle aggravanti – prosegue la Pg –, a cui la Corte di Reggio perviene eliminando prove assolutamente decisive, travisando le dichiarazioni di testimoni, discostandosi dagli accertamenti peritali, fino a costruire uno scenario che offusca la realtà, che è purtroppo più basilare, nella sua drammaticità".

