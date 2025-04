Bologna passo falso nella corsa alla Champions | gli errori e gli alibi di Italiano – le pagelle

pagelle di Vincenzo Italiano dopo la sconfitta del Bologna contro l'Atalanta: errori, ma anche alibi per il tecnico, ma adesso è fuori dalle prime 4 Una sconfitta che rischia di compromettere il cammino Champions League del Bologna: i rossoblù perdono contro l'Atalanta mettendo fine alla loro striscia positiva e finendo al quinto posto, sorpassati.

Bologna in emergenza : infortuni e sconfitta a Bergamo complicano la corsa Champions

Calabria out fino alla semifinale di ritorno con l’Empoli per una distorsione alla caviglia, Ferguson e Skorupski ai box fino almeno alla sfida con l’Udinese per lesioni muscolari.

Calendario Juve : i bianconeri chiudono la giornata al quarto posto. Il confronto delle sfide con Atalanta - Lazio - Bologna e Roma per la qualificazione in Champions League

L’Atalanta è tornata al terzo posto mentre è sceso al quinto il Bologna che è uscito sconfitto dallo scontro con i bergamaschi. La Juve ha fatto il suo, vincendo contro il Lecce e restando al quarto posto al termine di questa giornata 32 di Serie A.

Atalanta - Juventus - Lazio - Bologna - Roma - Fiorentina e Milan : lotta Champions - Europa e Conference League - i calendari

Una lotta che prosegue giornata dopo giornata. In questo intenso campionato di Serie A continua a esserci grande bagarre per le posizioni che...

