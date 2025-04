È in terapia intensiva L’attore operato d’urgenza | condizioni molto gravi

L’attore che ha dato volto e voce ad uno dei personaggi più amati di Harry Potter, il maghetto uscito dalla penna di J.K. Rowling che ha fatto appassionare una generazione in tutto il mondo. Non è ancora chiaro cosa sia successo, ciò che è certo è che al momento si trova ricoverato in una sala del reparto di terapia intensiva di un ospedale britannico. Non appena si è diffusa la notizia migliaia di messaggi sono arrivati.>>Le condizioni delL’attore, che da poco ha compiuto 55 anni, sono gravi. A riferire i dettagli è stato l’amico e collega Terry Stone, che ha raccontato al Daily Mail come la compagna lo avesse più volte esortato a farsi visitare. Alla fine, quando si è deciso a sottoporsi a un controllo, i medici hanno immediatamente disposto il ricovero per Nick Moran, noto al grande pubblico per aver interpretato Sciabior, il mago alleato di Voldemort nella saga cinematografica di Harry Potter. Leggi su Caffeinamagazine.it Tutto il mondo si stringe alche ha dato volto e voce ad uno dei personaggi più amati di Harry Potter, il maghetto uscito dalla penna di J.K. Rowling che ha fatto appassionare una generazione in tutto il mondo. Non è ancora chiaro cosa sia successo, ciò che è certo è che al momento si trova ricoverato in una sala del reparto didi un ospedale britannico. Non appena si è diffusa la notizia migliaia di messaggi sono arrivati.>>Ledel, che da poco ha compiuto 55 anni, sono. A riferire i dettagli è stato l’amico e collega Terry Stone, che ha raccontato al Daily Mail come la compagna lo avesse più volte esortato a farsi visitare. Alla fine, quando si è deciso a sottoporsi a un controllo, i medici hanno immediatamente disposto il ricovero per Nick Moran, noto al grande pubblico per aver interpretato Sciabior, il mago alleato di Voldemort nella saga cinematografica di Harry Potter.

Ne parlano su altre fonti Nick Moran operato d’urgenza in ospedale. L’attore di “Harry Potter” fotografato in barella…. Infarto per Nanni Moretti: operato e ricoverato in terapia intensiva. Nanni Moretti, infarto improvviso: operato, è in terapia intensiva. Nanni Moretti ricoverato e operato per un infarto: "Stabile e di umore sereno". Nanni Moretti ricoverato per un infarto al San Camillo di Roma. È in terapia intensiva, condizioni «serie ma stabili». Nanni Moretti colpito da un infarto: subito operato, è ora in terapia intensiva.

Segnala msn.com: Nanni Moretti colpito da un infarto: operato d'urgenza, ora è in terapia intensiva - Paura e preoccupazione nel mondo del cinema italiano per le condizioni di salute di Nanni Moretti, celebre regista e attore 71enne, colpito da un infarto nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 aprile. Mo ...

Nota di lettera43.it: Nanni Moretti colpito da un infarto: subito operato, è ora in terapia intensiva - Nanni Moretti colpito da un infarto: l'attore e regista 71enne è stato operato e ricoverato in terapia intensiva.

Segnala msn.com: Infarto per Nanni Moretti: operato e ricoverato in terapia intensiva - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...