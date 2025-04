Dazi Trump | Prossima settimana nuove tariffe al 25% su semiconduttori esenzione solo temporanea per smartphone e pc

L’annuncio è arrivato nel viaggio con i giornalisti a bordo dell’Air Force One durante il viaggio di ritorno a Washington dalla sua residenza di West Palm Beach.

Alla domanda su quale sarebbe stata l'aliquota per i semiconduttori, ha risposto: "Lo annuncerò la prossima settimana". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che annuncerà nuovi dazi sui semiconduttori "la prossima settimana", mentre continua a spingere per imporre tariffe punitive per affrontare le questioni commerciali statunitensi.

