Milan Pellegatti | È la settimana di Tare Allenatore? Non credo venga…

Pellegatti, tifoso del Milan, ha parlato su 'YouTube' della ricerca del nuovo direttore sportivo rossonero e di Igli Tare. Le sue parole Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “È la settimana di Tare. Allenatore? Non credo venga…” Leggi su Pianetamilan.it Carlo, tifoso del, ha parlato su 'YouTube' della ricerca del nuovo direttore sportivo rossonero e di Igli. Le sue parole

Potrebbe interessarti anche:

Milan - Pellegatti : “Jovic movimenti straordinari. Theo gioca bene. Ecco perché”

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato della situazione del Milan. Ecco il suo parere anche su Conceicao, Theo Hernandez e Jovic.

Milan - Pellegatti : “Theo Hernandez vuole restare”. La verità su Maignan

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato di Theo Hernandez e di Mike Maignan del Milan. Ecco le sue parole sui francesi del Diavolo.

Udinese-Milan - Pellegatti : “Finalmente ho visto una squadra. C’è stata una scossa”

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione del Milan contro l'Udinese.

Ne parlano su altre fonti Milan, Pellegatti: “È la settimana di Tare. Allenatore? Non credo venga…”. Milan, Pellegatti fa chiarezza su Allegri e Tare: e sul rinnovo di Maignan consiglia …. Pellegatti e le scelte di formazione al Milan: "Leao più altri dieci". Altro che Tare e Allegri, Pellegati “fa il nome” del nuovo DS del Milan: l’ennesimo ribaltone ha ora un nome chiaro. Milan, Pellegatti stregato da Paratici: poi fa una rivelazione su Tare. Pellegatti: "Fa impazzire che due settimane fa ero a casa e preparavo la sciarpa per vedere la partita....

Lo riporta msn.com: Pellegatti e una piacevole notizia di mercato: tifosi del Milan in fibrillazione - Pellegatti dà una clamorosa indiscrezione sul big del Milan e le sue volontà in questo mercato. Mentre arrivano cambi di fronte sempre più interessanti per quanto riguarda quello che sarà l’allenatore ...

Lo riporta milannews24.com: Tare Milan, l’albanese si avvicina al club rossonero! Fissato il faccia a faccia, tutti i dettagli - Tare Milan, il dirigente ex Lazio si avvicina al club rossonero: Furlani ha fissato il faccia a faccia per la prossima settimana Come riferito da Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky esperto di ...

Scrive gazzetta.it: Allegri è il primo nome di Tare come allenatore del Milan. E nell'incontro con Furlani... - Il meeting con l'amministratore delegato delle prossime ore può essere molto importante. Max è in testa alle gerarchie dell'ex Lazio per la panchina ...