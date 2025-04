Basket | vince Ruvo Benacquista Latina sconfitta dopo un tempo supplementare

sconfitta all’overtime per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket nella partita giocata contro Crifo Wines Ruvo di Puglia. Una partita difficile, disputata ancora in formazione ridotta, contro un avversario di alto livello, in questo periodo una delle formazioni più in forma del campionato. Latinatoday.it - Basket: vince Ruvo, Benacquista Latina sconfitta dopo un tempo supplementare Leggi su Latinatoday.it all’overtime per laAssicurazioninella partita giocata contro Crifo Winesdi Puglia. Una partita difficile, disputata ancora in formazione ridotta, contro un avversario di alto livello, in questo periodo una delle formazioni più in forma del campionato.

