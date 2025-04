Pescara domina Gubbio 2-0 | vittoria cruciale per i playoff

Pescara 2 Gubbio 0 Pescara (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Brosco, Pellacani, Moruzzi; Valzania (st 31' De Marco), Squizzato (st 16' Kraja), Dagasso (st 37' Meazzi); Merola (st 16' Bentivegna), Ferraris (st 16' Arena), Cangiano. All. Baldini A disp. Saio, Profeta, Alberti, Tonin, Crialese, Staver, Lonardi, Saccomanni, Lancini. Gubbio (4-3-3): Venturi; Zallu, Rocchi (st 43' Tozzuolo), Stramaccioni, Tentardini; Rosaia, Proietti (st 16' D'Ursi), Iaccarino (st 1' Di Massimo); Corsinelli, Tommasini (st 34' Rovaglia), Faggi (st 16' Maisto). All. Fontana A disp. Bolletta, D'Avino, Signorini, David. Arbitro: Mirabella di Napoli (Pistarelli-Pandolfo) Marcatori: pt 38' Ferraris, 44' Brosco NOTE: corner 5-0; ammoniti: Stramaccioni, Squizzato, Proietti. Gubbio – La vittoria è più che meritata. Il Pescara ha saputo imporsi sin dalle prime battute, di fronte a un Gubbio che è apparso spaesato, senza motivazioni e forse con una formazione troppo rimaneggiata.

Il Pescara si impone su un Gubbio spaesato : 2-0

E il Gubbio? Quasi uno spettatore non pagante del match che nei primii 45’ produce appena una conclusione, centrale, verso la porta di Plizzari. A battere è sempre Dagasso, ma questa volta a incornare c’è Brosco che di prepotenza segna il 2-0.

