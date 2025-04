Mercoledì a Marciano La Passione di Cristo

Mercoledì a Marciano La Passione di Cristo Mercoledì prossimo, alle ore 21,00 presso il Salone del SS. Crocifisso di Marciano della Chiana andrà in scena “La Passione di Nostro Signore Gesù Cristo”, interpretata dalla compagnia teatrale “Pronipoti di Fanfulla” con la regia di Giancarlo Statuti e i costumi e le scenografie di Bianca Bennati. La Passione di Marciano segue il testo scritto anni fa da don Fortunato Bardelli, l’eclettico parroco di San Zeno e poi Frassineto scomparso nel 2023. Questa Passione è stata messa in scena in molte altre parrocchie della nostra diocesi e anche i Pronipoti di Fanfulla l’hanno più volte rappresentata a Marciano. La struttura della vicenda narrata è sostanzialmente fedele ai Vangeli e ne segue lo svolgimento cronologico. Ma don Fortunato non si è limitato a raccontare i fatti, egli ha cercato di indagare l’animo di alcuni personaggi principali, di scavare dentro di essi, presentandoceli in una maniera davvero originale, direi sorprendente. Lanazione.it - Mercoledì a Marciano La Passione di Cristo Leggi su Lanazione.it Arezzo, 14 aprile 2025 –Ladiprossimo, alle ore 21,00 presso il Salone del SS. Crocifisso didella Chiana andrà in scena “Ladi Nostro Signore Gesù”, interpretata dalla compagnia teatrale “Pronipoti di Fanfulla” con la regia di Giancarlo Statuti e i costumi e le scenografie di Bianca Bennati. Ladisegue il testo scritto anni fa da don Fortunato Bardelli, l’eclettico parroco di San Zeno e poi Frassineto scomparso nel 2023. Questaè stata messa in scena in molte altre parrocchie della nostra diocesi e anche i Pronipoti di Fanfulla l’hanno più volte rappresentata a. La struttura della vicenda narrata è sostanzialmente fedele ai Vangeli e ne segue lo svolgimento cronologico. Ma don Fortunato non si è limitato a raccontare i fatti, egli ha cercato di indagare l’animo di alcuni personaggi principali, di scavare dentro di essi, presentandoceli in una maniera davvero originale, direi sorprendente.

