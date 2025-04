Elisa e Cremonini fanno boom

Ilgiornale.it - Elisa e Cremonini fanno boom Leggi su Ilgiornale.it Il brano è uscito venerdì 11 aprile e, dopo due giorni, ha avuto quasi 32 milioni di ascolti in radio

Potrebbe interessarti anche:

I Pinguini con Pezzali - Cremonini con Elisa : che bella settimana di feat – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Molto interessanti anche i dischi di Populous e, soprattutto, quello pop avanguardista di Bais. A farla da padrone nella sezione singoli sono due featuring d’eccellenza, quello tra i Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali e quello tra Cesare Cremonini ed Elisa, entrambi portati a casa con professionalità.

Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Nonostante tutto di Cesare Cremonini ed Elisa

Un duetto che non parla d’amore; una collaborazione tra giganti del pop italiano dove le voci sanno anche mettersi in disparte. Continua a leggere . In tempi di canzoni fatte a forma di scrolling infinito e di protagonismo estenuante, "Nonostante Tutto" di Cesare Cremonini ed Elisa è già una rivoluzione.

Cesare Cremonini e Elisa fanno uscire Nonostante Tutto | VIDEO e TESTO

. nuovo brano , che unisce pop, elettronica e cantautorato, celebra la resilienza e la capacità di trasformare il dolore in gioia L'articolo Cesare Cremonini.

Ne parlano su altre fonti Elisa e Cremonini fanno boom. Ecco i 25 migliori album del 2024. Non arrendiamoci, la musica italiana di qualità esiste. IL 20 AGOSTO al PARCO GONDAR di Gallipoli TROPICO live! Continuano gli annunci dei live che portano Sanremo a Gallipoli, dopo Annalisa, Geolier, Mamhood, Irama, Il Tre e La Sad!. Renzo Rubino, il ritorno con il nuovo album “Il silenzio fa Boom”.

ilgiornale.it comunica: Elisa e Cremonini fanno boom - Ascolta ora Cesare Cremonini ed Elisa, basta un attimo. Una delle novità dei nuovi ascolti radiofonici è la possibilità, attraverso il sito www.earone.com, di conoscere quanti siano approssimativament ...

informazione.it comunica: Dentro il backstage del video di «Nonostante tutto», il nuovo singolo di Cesare Cremonini ed Elisa - Esce oggi (venerdì 11 aprile) «Nonostante tutto» il nuovo brano scritto a quattro mani da Cesare Cremonini ed Elisa (e prodotto dai due artisti insieme ad Alessio Natalizia). Il singolo scrive un nuov ...

gqitalia.it comunica: Nonostante tutto di Cremonini ed Elisa è una dedica pop alla felicità che si costruisce passo dopo passo - Nonostante tutto, di Cesare Cremonini ed Elisa segna una ... con un beat in cui si introduce Elisa in un loop di “Nonostante” che fanno da intro al ritornello. Da questo momento in poi gli ...