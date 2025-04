Prezzo petrolio in aumento Wti scambiato a 6159 dollari

Prezzo del petrolio in lieve aumento questa mattina sui mercati delle materie prime. Il Wti con consegna a maggio passa di mano a 61,59 dollari al barile con un aumento dello 0,15% mentre il Brent con consegna a giugno è scambiato a 64,84 dollari al barile con un avanzamento dello 0,12%.

Euro in lieve aumento - scambiato a 1 - 1377 dollari

Euro in aumento sul dollaro e in calo sullo yen questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1377 dollari con un avanzamento dello 0,19% e a 162,6000 yen con una flessione dello 0,26%.

Amazon - Alibaba e WalMart : l'aumento dei prezzi. Ecco perché per gli Usa sfidare la Cina costa : «Per ogni pacco 75 dollari»

Nelle discussioni su Reddit e sui forum online decine di consumatori americani scrivono messaggi per capire cosa succederà nei prossimi giorni ai prodotti che acquistano su Alibaba, il colosso.

