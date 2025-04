Il Liceo Colonna di Arezzo a Palazzo Vecchio

Arezzo, 14 aprile 2025 – Venerdì 11 aprile 2025 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi di Baccalauréat per gli studenti toscani che hanno sostenuto gli esami di Stato relativi al diploma binazionale italo-francese “EsaBac” nell’anno scolastico 2023/24. Erano presenti, tra gli altri, assessora all’educazione per il Comune di Firenze Benedetta Albanese, il direttore dell’ufficio scolastico regionale dr. Ernesto Pellecchia, il console onorario di Francia a Firenze Guillaume Rousson, e l’attachée de coopération pour le français, Florentine Petit. Presente la delegazione del Liceo Colonna di Arezzo, capinata dal prof. Massimiliano Badiali, referente EsaBac con delega del dirigente, con 3 alunne presenti dei 20 diplomati nel 2023/2024, tra cui 5 massimi voti (20/20), tra cui Piccardi Laura, Vanni Lucrezia e Vannuccini Morgana, con il supporto di 2 alunne di 4L, Appiano Giulia e Hanley Alicia. Lanazione.it - Il Liceo Colonna di Arezzo a Palazzo Vecchio Leggi su Lanazione.it , 14 aprile 2025 – Venerdì 11 aprile 2025 nel Salone dei Cinquecento di, si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi di Baccalauréat per gli studenti toscani che hanno sostenuto gli esami di Stato relativi al diploma binazionale italo-francese “EsaBac” nell’anno scolastico 2023/24. Erano presenti, tra gli altri, assessora all’educazione per il Comune di Firenze Benedetta Albanese, il direttore dell’ufficio scolastico regionale dr. Ernesto Pellecchia, il console onorario di Francia a Firenze Guillaume Rousson, e l’attachée de coopération pour le français, Florentine Petit. Presente la delegazione deldi, capinata dal prof. Massimiliano Badiali, referente EsaBac con delega del dirigente, con 3 alunne presenti dei 20 diplomati nel 2023/2024, tra cui 5 massimi voti (20/20), tra cui Piccardi Laura, Vanni Lucrezia e Vannuccini Morgana, con il supporto di 2 alunne di 4L, Appiano Giulia e Hanley Alicia.

