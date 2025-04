Champions League Rice fenomenale sulle punizioni Arteta sorpreso | VIDEO

Arteta ha parlato in conferenza dopo la straordinaria vittoria sul Real Madrid per 3-0 nell'andata dei quarti di Champions e i gol di RiceMikel Arteta ha parlato in conferenza dopo la straordinaria vittoria sul Real Madrid per 3-0 nell'andata dei quarti di Champions e i gol di Rice. Il VIDEO da Gazzetta.it. Pianetamilan.it - Champions League, Rice fenomenale sulle punizioni. Arteta sorpreso | VIDEO Leggi su Pianetamilan.it Mikelha parlato in conferenza dopo la straordinaria vittoria sul Real Madrid per 3-0 nell'andata dei quarti die i gol diMikelha parlato in conferenza dopo la straordinaria vittoria sul Real Madrid per 3-0 nell'andata dei quarti die i gol di. Ilda Gazzetta.it.

Ne parlano su altre fonti Champions League, Rice fenomenale sulle punizioni. Arteta sorpreso | VIDEO. Le punizioni di Rice sono un premio alla grande partita dell'Arsenal. Borussia travolto, il Barça prenota già un posto in semifinale. Arsenal Inarrestabile Schiaccia il Real Madrid 3-0: L'Epico Calcio di Punizione di Rice Demolisce i Campioni. Bayern trafitto: gioia Inter all’Allianz Arena. Champions: Inghilterra celebra Rice, ‘punizioni due cigni neri’.

Scrive msn.com: Declan Rice fa storia: due gol su punizione in Champions League contro il Real Madrid - Prestazione storica di Declan Rice: due punizioni spettacolari in dieci minuti contro il Real Madrid in Champions League.

ansa.it comunica: Champions League: i 'cigni neri' di Rice, l'uomo che non batteva le punizioni - Così la stampa spagnola definisce le prodezze su calcio piazzato con cui Declan Rice ha distrutto ieri sera la squadra di Carlo Ancelotti, che però non molla e crede nell'ennesima 'remuntada' come ...

Segnala msn.com: Rice non aveva mai segnato un gol su punizione: cosa c'è dietro ai due capolavori che hanno steso il Real - Il centrocampista inglese ne aveva calciate appena quindici in tutta la sua carriera: "Non so se capirò mai cosa mi è successo, il mio telefono è impazzito" ...