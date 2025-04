Nel 2022 tre milioni di bambini morti a causa dell’antibiotico resistenza | “Troppi farmaci somministrati male”

2022 oltre tre milioni di bambini sono morti per infezioni resistenti agli antibiotici, secondo uno studio presentato all'ultimo congresso della Società europea di microbiologia clinica e malattie infettive. Africa e Sud-est asiatico le aree più colpite, ma per gli esperti l’abuso di farmaci e la mancanza di prevenzione possono rapidamente trasformarsi una crisi sanitaria globale che metterà a rischio la salute dei più piccoli. Leggi su Fanpage.it Neloltre tredisonoper infezioni resistenti agli antibiotici, secondo uno studio presentato all'ultimo congresso della Società europea di microbiologia clinica e malattie infettive. Africa e Sud-est asiatico le aree più colpite, ma per gli esperti l’abuso die la mancanza di prevenzione possono rapidamente trasformarsi una crisi sanitaria globale che metterà a rischio la salute dei più piccoli.

