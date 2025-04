Sport.quotidiano.net - Federico Ciriesi trionfa al Gran Premio del Toscana Tour 2025

Il podio si tinge d’azzurro nell’ultimodel. A vincere la sfida che si è disputata nell’arena Boccaccio è statoin sella a Quincy Juice con il netto sugli ostacoli ed il tempo di 39’87“. Dietro di lui ancora un italiano, Nico Lupino, cavaliere di casa all’Equestrian Centre, che in sella a Chaccandro ha chiuso la gara in 40’02“. Terza posizione per il Belgio con Ignace Philips Du Vuyst con Jasper. In quinta posizione Giacomo Bassi, in ottava Emilio Bicocchi e in decima Massimo Pacciani con ottime performance dei cavalieri azzurri che in questosono più volte saliti sul podio. La prima tappa dell’Italian Championsè stata vinta nel circuito Sport da Givova, grazie alle performance di due veterani come Natale Chiaudani con Cintender e Stefano Brecciaroli con Masai delle Schiave.