Ieri in Campania | Lescano manda in estasi l’Avellino Benevento straripante a Cerignola

Campania di Ieri, domenica 13 aprile 2025. Avellino – Il Partenio-Lombardi canta, l’Avellino continua a volare. La squadra di Raffaele Biancolino non si ferma più e supera anche l’ostacolo Monopoli con una prova di forza, carattere e maturità. Un successo fondamentale che vale molto più di tre punti: vale entusiasmo, consapevolezza e quel profumo inebriante di Serie B che inizia a sentirsi forte tra le strade della città. Il sogno è lì, sempre più vicino. Decide il gol di Lescano al 33? del primo tempo, perde l’Audace Cerignola contro il Benevento. (LEGGI QUI)Benevento – A distanza di 98 giorni, i giallorossi di mister Auteri ritrovano la vittoria sbancando Cerignola con un pirotecnico 4-2. Ottima la prova della Strega che ha fatto rivedere quelle stesse trame di gioco che le avevano permesso di chiudere l’andata in testa prima di disputare un girone di ritorno da horror. Anteprima24.it - Ieri in Campania: Lescano manda in estasi l’Avellino, Benevento straripante a Cerignola Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, domenica 13 aprile 2025. Avellino – Il Partenio-Lombardi canta,continua a volare. La squadra di Raffaele Biancolino non si ferma più e supera anche l’ostacolo Monopoli con una prova di forza, carattere e maturità. Un successo fondamentale che vale molto più di tre punti: vale entusiasmo, consapevolezza e quel profumo inebriante di Serie B che inizia a sentirsi forte tra le strade della città. Il sogno è lì, sempre più vicino. Decide il gol dial 33? del primo tempo, perde l’Audacecontro il. (LEGGI QUI)– A distanza di 98 giorni, i giallorossi di mister Auteri ritrovano la vittoria sbancandocon un pirotecnico 4-2. Ottima la prova della Strega che ha fatto rivedere quelle stesse trame di gioco che le avevano permesso di chiudere l’andata in testa prima di disputare un girone di ritorno da horror.

