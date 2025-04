Coltellate all’alba nella zona dell movida | ferito al volto un giovane

giovane è stato accoltellato al volto, prima dell'alba, a Milano, mentre si trovava per strada in ripa Ticinese, nella cosiddetta movida dei Navigli, quasi all'angolo con via Villoresi. E' accaduto poco prima delle 5 quando il ferito, di cui non si conoscono ancora le generalità è stato aggredito da una o più persone che l'hanno colpito con una lama al volto, provocandogli un profondo taglio di circa 5 centimetri all'altezza della mascella sinistra. Il 118, intervenuto sul posto, lo ha trasportato in codice giallo, non in pericolo di vita, al Policlinico. Il contesto dell'aggressione è in corso di ricostruzione da parte della Polizia di Stato. Ilgiorno.it - Coltellate all’alba nella zona dell movida: ferito al volto un giovane Leggi su Ilgiorno.it Milano, 14 aprile 2025 – Notte di violenza: unè stato accoltellato al, prima'alba, a Milano, mentre si trovava per strada in ripa Ticinese,cosiddettadei Navigli, quasi all'angolo con via Villoresi. E' accaduto poco primae 5 quando il, di cui non si conoscono ancora le generalità è stato aggredito da una o più persone che l'hanno colpito con una lama al, provocandogli un profondo taglio di circa 5 centimetri all'altezzaa mascella sinistra. Il 118, intervenuto sul posto, lo ha trasportato in codice giallo, non in pericolo di vita, al Policlinico. Il contesto'aggressione è in corso di ricostruzione da partea Polizia di Stato.

