Sport.quotidiano.net - Torino Basket supera Cestistica Spezzina 65-52 nell'addio di Elisa Templari

6552 (11-17, 27-25, 50-41): Azzi 7, Fratamico, Paleari 12, Popovic 15, Colli ne, Pieroni, Isoardi, Stawinska 18, Bifano, Giacomelli 12, Jankovic 1. All: Corrado.: Mbaye 4,13, Moretti 7, Missai 2, Diakhoumpa 12, Guzzoni 7, Guerrieri, Varone, Giangrasso 7. ALL: Corsolini. Arbitri: Maremma e La Grotta di Monza– Lanon riesce a congedarsi con una vittoria da un campionato deludente, chiuso al nono posto.a palestra Sportclub di, le bianconere cedono il passo 65-52 al Teenin quella che è stata l’ultima partita da professionista di capitan, tributata calorosamente dalla società e dal pubblico di casa. Dopo un buon primo quarto in cui le ragazze di coach Corsolini sono riuscite a gestire bene difesa e possessi offensivi, arrivando a toccare il +8 all’inizio della seconda frazione (11-19), la compagine piemontese ha reagito con un parziale di 14-0 che ha permesso il sorpasso e l’allungo, approfittando del lungo blackout spezzino.