Sport.quotidiano.net - Green Alma Cappiano Volley conquista il titolo Uisp di pallavolo femminile

Ilfa suo ildi, battendo 3-1 in finale Lucca. Dopo aver superato in semifinale al tie-break Viareggio, al Pala Metato di Arena Metato a Pisa le ragazze di coach Francesca Marucci partono forte e fanno loro il primo set per 25-19. Il secondo set è più o meno la fotocopia del primo con la differenza che ilsi ferma a 24 e si fa rimontare sino alla vittoria delle lucchesi per 26-24. Pronto riscatto di Ponte a, che nel parziale parte fortissimo per poi chiudere con perentorio 25-12. Il quarto set è più combattuto ma, memore della lezione subita nel secondo, riesce a tenere il vantaggio e chiude il set con il punteggio di 25-21. Fra le neo campionesse calligiane, che adesso cercheranno il bis in coppa, spicca la prova di Sara Favle, autrice di una gara strepitosa.