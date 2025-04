L’allenamento “killer” di Jennifer Aniston anche in vacanza

Jennifer Aniston non è mai stata così bella e in forma. Merito, anche, dell’allenamento “killer” cui si sottopone quotidianamente, anche in vacanza, sessioni anche brevi da 20 minuti particolarmente efficaci grazie anche all’attrezzatura utilizzata. L’allenamento preferito dall’attrice “proprietaria” del famoso taglio Rachel Cut, si chiama Pvolve, e di recente ha mostrato sui social tutti i suoi segreti.L’allenamento di Jennifer AnistonLa star di Friends e The Morning Show è global ambassador di questo metodo di allenamento ormai da diversi anni. Si tratta di un allenamento funzionale a basso impatto che combina pilates, esercizi di fisioterapia e tonificazione, e di recente il brand ha lanciato il nuovo kit da viaggio per allenarsi ovunque si desideri. Amica.it - L’allenamento “killer” di Jennifer Aniston (anche in vacanza) Leggi su Amica.it Ha compiuto 56 anni lo scorso 11 febbraio, enon è mai stata così bella e in forma. Merito,, dell’allenamento “killer” cui si sottopone quotidianamente,in, sessionibrevi da 20 minuti particolarmente efficaci grazieall’attrezzatura utilizzata. L’allenamento preferito dall’attrice “proprietaria” del famoso taglio Rachel Cut, si chiama Pvolve, e di recente ha mostrato sui social tutti i suoi segreti.L’allenamento diLa star di Friends e The Morning Show è global ambassador di questo metodo di allenamento ormai da diversi anni. Si tratta di un allenamento funzionale a basso impatto che combina pilates, esercizi di fisioterapia e tonificazione, e di recente il brand ha lanciato il nuovo kit da viaggio per allenarsi ovunque si desideri.

