Inter Bayern Monaco Inzaghi mette in pausa il turnover | 8 titolarissimi chiamati agli straordinari!

Inter Bayern Monaco, Inzaghi mette in pausa il turnover: 8 titolarissimi chiamati agli straordinari! Il punto in vista dell’impegno col BolognaLa Gazzetta dello Sport si sofferma sulle probabili scelte di formazione di Simone Inzaghi sia per Inter Bayern Monaco di mercoledì in Champions League, sia per Bologna Inter di domenica prossima in campionato. Due sfide delicate per la stagione dei nerazzurri, nella quale Simone Inzaghi ridurrà al minimo il turnover, chiedendo gli straordinari ai suoi fedelissimi.Inter Bayern Monaco – «E va bene il turnover, il comandamento numero 1 di questa stagione Interista. Ma con il Bayern gioca l’Inter migliore, quella titolare, quella che guardi la rosa e 999 persone su 1000 scelgono quella formazione. E con il Bologna, domenica, non sarà giusto aspettarsi troppi stravolgimenti. Internews24.com - Inter Bayern Monaco, Inzaghi mette in pausa il turnover: 8 titolarissimi chiamati agli straordinari! Leggi su Internews24.com di Redazioneinil: 8! Il punto in vista dell’impegno col BolognaLa Gazzetta dello Sport si sofferma sulle probabili scelte di formazione di Simonesia perdi mercoledì in Champions League, sia per Bolognadi domenica prossima in campionato. Due sfide delicate per la stagione dei nerazzurri, nella quale Simoneridurrà al minimo il, chiedendo gliai suoi fedelissimi.– «E va bene il, il comandamento numero 1 di questa stagioneista. Ma con ilgioca l’migliore, quella titolare, quella che guardi la rosa e 999 persone su 1000 scelgono quella formazione. E con il Bologna, domenica, non sarà giusto aspettarsi troppi stravolgimenti.

Insomma, non c’è reparto che non sia toccato. Alla fine, smaltita l’euforia per l’impresa bavarese, già dal giorno dopo lo staff di Simone ha messo sul piatto il problema: servirà attenzione massima, senza mai tirare indietro la gamba».

