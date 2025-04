Primacampania.it - Procida, blitz contro l’abusivismo edilizio: sequestrate coperture irregolari alla Marina di Corricella

– Nuova operazione dei Carabinieri della Stazione di, in collaborazione con il personale dell’Ufficio Tecnico comunale. Illi si sono concentrati nelladi, una delle zone più iconiche dell’isola, frequentata da turisti e sede di numerose attività ristorative. Durante i sopralluoghi, le forze dell’ordine hanno riscontrato la realizzazione abusiva difisse e ombrelloni ancorati al suolo pubblico, instti senza le necessarie autorizzazioni su aree demaniali o vincolate paesaggisticamente. Le strutture, di dimensioni comprese tra i 15 e gli 86 metri quadrati, venivano utilizzate per ospitare tavoli e sedute all’aperto. Cinque imprenditori sono stati denunciati per reati urbanistici e ambientali, tra cui danneggiamento del suolo pubblico e deturpamento di bellezze naturali.