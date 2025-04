Sport.quotidiano.net - Pietà 2004 e Poggio a Caiano festeggiano, Jolo sogna ancora nei playoff

, lopuòre. La "regular season" si è chiusa ieri, considerando che l’ultima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è andata in archivio. Ma se per alcune squadre di Prato e provincia la stagione si è chiusa, per altre arriverà a breve il momento di tornare in campo per giocarsi la promozione o la permanenza in categoria agli spareggi. Partendo dal girone D, con loche grazie a Melani e Fattori ha vinto 2-1 contro il Quarrata aggiudicandosi lo scontro diretto. Per una vittoria che consente alla banda Ambrosio di mantenere la terza piazza e di giocarsi la semifinalecon l’Albacarraia (che ha battuto per 4-1 un Prato Nord ormai salvo da tempo, con gol della bandiera di Miele). Colpo di coda del Maliseti Seano, che grazie al 2-0 interno inflitto al CSL Prato Social Club conquista la salvezza diretta e condanna proprio la società del presidente Roberto Macrì al giogo dei playout.