Devo dirvi di me e Chiara Alfonso D’Apice torna a parlare al pubblico dopo il Grande Fratello

Grande Fratello è terminato ormai da qualche settimana, ma le dinamiche nate all’interno della casa continuano a far discutere il pubblico. In particolare, una coppia sembra attirare ancora oggi molta attenzione: quella composta da Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. Fin dai primi momenti, la loro relazione ha suscitato non pochi dubbi, sia tra gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia, sia tra gli opinionisti in studio.Celebri, in tal senso, le parole di Cesara Buonamici, che aveva messo in guardia Alfonso, suggerendo che Chiara – la cubista di Trento – fosse più interessata alla visibilità che al sentimento vero. Un giudizio che aveva sollevato non poche polemiche. dopo la fine del reality, però, Chiara e Alfonso hanno dato prova di voler continuare la loro storia anche lontano dalle telecamere. Leggi su Caffeinamagazine.it Ilè terminato ormai da qualche settimana, ma le dinamiche nate all’interno della casa continuano a far discutere il. In particolare, una coppia sembra attirare ancora oggi molta attenzione: quella composta daCainelli e. Fin dai primi momenti, la loro relazione ha suscitato non pochi dubbi, sia tra gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia, sia tra gli opinionisti in studio.Celebri, in tal senso, le parole di Cesara Buonamici, che aveva messo in guardia, suggerendo che– la cubista di Trento – fosse più interessata alla visibilità che al sentimento vero. Un giudizio che aveva sollevato non poche polemiche.la fine del reality, però,hanno dato prova di voler continuare la loro storia anche lontano dalle telecamere.

