Serie C | Livorno in vetta Porcari resiste; Serie D | Pantera avanza nei play-off

Serie "C" si chiude senza sorprese il quint’ultimo turno di regular season. Un esito che favorisce il Livorno, primo della classe, che si avvicina, così, al traguardo, mantenendo un punto su Porcari. La notizia, in realtà, è che Pescia viene scavalcata in vetta dalle altre due avversarie; ma, considerando che era previsto per la squadra pistoiese il turno di riposo, la doppia vittoria delle altre non fa altro che ridisegnare la classifica con le stesse partite giocate per tutte. Il McDonald’s Porcari era atteso da un match tutt’altro che semplice, contro il Montebianco, quarto della classe, che ha, infatti, opposto strenua resistenza. Dopo i primi due set filati via abbastanza lisci, con un 25/13 e un 25/17 a favore delle padrone di casa, il Montebianco ha conquistato il terzo parziale 18/25, sfruttando un ottimo avvio. Sport.quotidiano.net - Serie C: Livorno in vetta, Porcari resiste; Serie D: Pantera avanza nei play-off Leggi su Sport.quotidiano.net In"C" si chiude senza sorprese il quint’ultimo turno di regular season. Un esito che favorisce il, primo della classe, che si avvicina, così, al traguardo, mantenendo un punto su. La notizia, in realtà, è che Pescia viene scavalcata indalle altre due avversarie; ma, considerando che era previsto per la squadra pistoiese il turno di riposo, la doppia vittoria delle altre non fa altro che ridisegnare la classifica con le stesse partite giocate per tutte. Il McDonald’sera atteso da un match tutt’altro che semplice, contro il Montebianco, quarto della classe, che ha, infatti, opposto strenuanza. Dopo i primi due set filati via abbastanza lisci, con un 25/13 e un 25/17 a favore delle padrone di casa, il Montebianco ha conquistato il terzo parziale 18/25, sfruttando un ottimo avvio.

