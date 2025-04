Virtus Bologna sfida Brescia per il primato in classifica al campionato

sfida fondamentale in chiave primo posto. Questa sera alle 20 alla Segafredo Arena, diretta tv su Eurosport 1, Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno, la Virtus di Dusko Ivanovic ospita Brescia in un confronto fondamentale per la corsa al vertice della classifica di entrambe le contendenti. Chi vince raggiunge in testa Trapani vittoriosa ieri con Treviso. A cinque giornate dal termine della stagione regolare, il posticipo di questa sera può essere un importante punto di svolta nel campionato bianconero. Chiusa, almeno sul campo l’Eurolega, in attesa che possano arrivare notizie dal mercato, Holiday con Barcellona ha disputato la sua miglior gara in bianconero, ma in effetti la sua avventura sotto le Due Torri sembra al capolinea, la Virtus prova a tenersi stretta la testa della classifica. Per farlo Belinelli e compagni dovranno battere la Germani portandosi sul +2 sulla Leonessa e ribaltando il -1 (98-97 per i lombardi il 1 dicembre scorso), con il relativo vantaggio negli scontri diretti. Ilrestodelcarlino.it - Virtus Bologna sfida Brescia per il primato in classifica al campionato Leggi su Ilrestodelcarlino.it fondamentale in chiave primo posto. Questa sera alle 20 alla Segafredo Arena, diretta tv su Eurosport 1, Dazn e radio su NettunoUno, ladi Dusko Ivanovic ospitain un confronto fondamentale per la corsa al vertice delladi entrambe le contendenti. Chi vince raggiunge in testa Trapani vittoriosa ieri con Treviso. A cinque giornate dal termine della stagione regolare, il posticipo di questa sera può essere un importante punto di svolta nelbianconero. Chiusa, almeno sul campo l’Eurolega, in attesa che possano arrivare notizie dal mercato, Holiday con Barcellona ha disputato la sua miglior gara in bianconero, ma in effetti la sua avventura sotto le Due Torri sembra al capolinea, laprova a tenersi stretta la testa della. Per farlo Belinelli e compagni dovranno battere la Germani portandosi sul +2 sulla Leonessa e ribaltando il -1 (98-97 per i lombardi il 1 dicembre scorso), con il relativo vantaggio negli scontri diretti.

Virtus Bologna : Eurolega in stand by - focus sui playoff e mercato

Eurolega in stand by, almeno fino al 23 maggio. La Virtus ha asciugato le rotazioni, avrà meno impegni – l’Eurolega appunto è finita –, ma i playoff restano comunque una competizione dove si gioca con frequenza e una squadra con ambizioni, qual è la Virtus, non può permettersi di pagare dazio per un attacco febbrile o un po’ di tosse.

Virtus Bologna sfiora l'impresa contro Barcellona in Eurolega

La Virtus non si tira indietro e, appunto, si adegua all’Eurolega. E Ivanovic? "Abbiamo preso 2 cattive decisioni negli ultimi attacchi, siamo arrivati da un passo dal vincere una partita difficile, è la giusta strada in vista del campionato".

Basket - Eurolega : Virtus Bologna da applausi - il Barcellona la spunta nel finale

E’ Kevin Punter il top scorer del match coi venti punti iscritti a referto; brilla anche la stella di Tomas Satoransky che sfiora la doppia doppia (11 punti e 9 assist serviti).

