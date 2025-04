Incidente in tangenziale nord tre chilometri di coda e traffico

traffico intenso e lunghe code lunedì mattina lungo la tangenziale nord, lungo le corsie della carreggiata sud. Un Incidente poco prima delle 8, lungo l'A52 ha causato disagi per viabilità, con i soccorsi intervenuti in codice giallo.Lunghe code e soccorsiIl sinistro, la cui dinamica è. Monzatoday.it - Incidente in tangenziale nord, tre chilometri di coda e traffico Leggi su Monzatoday.it intenso e lunghe code lunedì mattina lungo la, lungo le corsie della carreggiata sud. Unpoco prima delle 8, lungo l'A52 ha causato disagi per viabilità, con i soccorsi intervenuti in codice giallo.Lunghe code e soccorsiIl sinistro, la cui dinamica è.

Vigile investito lungo la Pontina mentre interveniva per un incidente; ricoverato d'urgenza in ospedale

Solo dopo circa tre ore la strada è stata riaperta, con il traffico che ha ripreso a scorrere lentamente. . Le indagini sono in corso per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Drammatico schianto all’alba : giovane di 20 anni rimane gravemente ferito nello scontro tra l’auto che guidava ed un camion. L’incidente lungo via Cisternense nel comune di Velletri

Viabilità interrotta a lungo per i rilievi La via Cisternense è rimasta chiusa per diverse ore, prima per consentire le operazioni di soccorso e poi per effettuare i rilievi necessari a chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.

Incidente sulla Panoramica - motociclista ferito : traffico lungo l'arteria

Incidente nel pomeriggio lungo la via Nuova Panoramica dello Stretto in direzione sud poco prima della chiesa di San Gabriele. Per cause in corso di accertamento un'auto si è scontrata con una moto.

