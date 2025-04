Obbligo o verità stasera in tv la quarta puntata | anticipazioni ospiti scaletta

puntata di "Obbligo o verità", il talk show condotto da Alessia Marcuzzi che torna in onda oggi, lunedì 14 aprile 2025, in prima serata su Rai 2. Preparato dalla Direzione Intrattenimento Rai in collaborazione con Fremantle, il programma riprende il format francese. Today.it - Obbligo o verità, stasera in tv la quarta puntata: anticipazioni, ospiti, scaletta Leggi su Today.it Leggiamo cosa propone la nuovadi "", il talk show condotto da Alessia Marcuzzi che torna in onda oggi, lunedì 14 aprile 2025, in prima serata su Rai 2. Preparato dalla Direzione Intrattenimento Rai in collaborazione con Fremantle, il programma riprende il format francese.

Obbligo o verità - le anticipazioni della terza puntata - lunedì 7 aprile

Oggi, lunedì 7 aprile, in prima serata su Rai 2, il secondo appuntamento con talk show condotto da Alessia Marcuzzi, intitolato "Obbligo o verità": gli ospiti e le anticipazioni della terza puntata.

Obbligo o verità : anticipazioni e ospiti della terza puntata

Anche in streaming e on demand su RaiPlay. Nella terza puntata, saranno ospiti: Sonia Bruganelli con il figlio Davide Bonolis, la cantante Marcella Bella, l’attrice Michela Quattrociocche, il direttore del Corriere dello Sport-Stadio e giudice di Ballando con le stelle Ivan Zazzaroni, il celebrity chef Max Mariola, il campione del mondo di fioretto Tommaso Marini, la star di Mare Fuori Ludovica Coscione e con la partecipazione di Herbert Ballerina.

Obbligo o verità streaming e diretta tv : dove vedere la terza puntata

Dove vedere Obbligo o verità in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Quante puntate Abbiamo visto dove vedere in streaming, ma quante puntate sono previste per Obbligo o verità, il nuovo talk show condotto da Alessia Marcuzzi? Appuntamento in prima visione su Rai 2 ogni lunedì sera dal 24 marzo per cinque serate.

