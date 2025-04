La strage russa un messaggio per Trump Poche ore prima

prima, dolorosa, è l'offensiva russa in Ucraina con la strage delle Palme che ha innescato una tensione piuttosto forte tra Washington e Mosca", sottolinea Daniele Capezzone. "Nei giorni scorsi c'era stato l'incontro tra l'inviato di Trump e Putin, e se la prima risposta è un massacro così plateale è evidente che questo è un messaggio assai ruvido che Mosca manda a Washington", riflette il direttore editoriale di Libero. Secondo tema: l'incontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni a Washington. Retroscena e commenti, e c'è un'intervista a Carlo Calenda sul Quotidiano nazionale che apre. "Domenica Mario Monti sul Corriere della Sera suggeriva alla premier di andare alla Casa Bianca e dare due schiaffi a Trump.

La nuova strage russa spiegata due secoli fa da un discepolo di Tocqueville

. Astolphe de Custine è stato il primo a indagare sulla vera natura del regime e del popolo russo, a scoprire quel «fanatismo di obbedienza», quella società «dove non vi è felicità possibile» – si legge nella prefazione all’edizione del 1975 di Pierre Nora – perché non c’è libertà ma solo menzogna, un paese dove «dire il vero» significa «sovvertire lo Stato», e per questo è condannato alla manipolazione permanente della storia visto che «il padrone si trova nella necessità di rifare i fatti».

Sumy - la strage di civili che prepara un’altra offensiva russa

Già un mese fa, infatti, il presidente Zelensky aveva lanciato un allarme ben preciso: i russi stanno preparando un’offensiva contro Sumy e Khar’kiv. Gli ucraini accusano la Russia di un ennesimo crimine di guerra.

