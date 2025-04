Ecco la nuova piazza-giardino in Bolognina con la prima fontana a raso

nuova piazza-giardino fra piazza Lucio Dalla e via Fioravanti, nel cuore della Bolognina. A d inaugurare il nuovo spazio, con tanto di fontana a raso, è stato il sindaco Matteo Lepore. La nuova piazza è un tassello della rigenerazione urbana del comparto dell’ex Mercato Navile. Bolognatoday.it - Ecco la nuova piazza-giardino in Bolognina "con la prima fontana a raso" Leggi su Bolognatoday.it UnafraLucio Dalla e via Fioravanti, nel cuore della. A d inaugurare il nuovo spazio, con tanto di, è stato il sindaco Matteo Lepore. Laè un tassello della rigenerazione urbana del comparto dell’ex Mercato Navile.

Si apprende da corrieredibologna.corriere.it: Bologna, ecco la nuova piazza-giardino in Bolognina: «Con la prima fontana a raso in città» e anche il sindaco finisce a piedi nudi nell'acqua - Lo spazio urbano che fa da collegamento tra la piazza Lucio Dalla (tettoia Nervi) e il quartiere: è il primo stralcio del piano urbano integrato «Città della Conoscenza», finanziato dal Pnrr ...

bolognatoday.it riferisce: Fra piazza Dalla e via Fioravanti, ecco la nuova piazza-giardino | FOTO - Si tratta di uno spazio di oltre 3.300 metri quadri, con nuove alberature e giardini della pioggia che hanno la capacità di immagazzinare acqua piovana ...

Come scrive bolognatoday.it: Bologna avrà una nuova piazza verde: ci sono anche gli innovativi “giardini della pioggia” - Uno spazio di oltre 3.300 metri quadri, dove sono state piantumate nuove alberature e che ospita anche una fontana a raso. La spesa complessiva è stata di circa 1 milione di euro. L'inaugurazione è pr ...