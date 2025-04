Conte-Napoli permanenza o addio? È arrivato l’annuncio

l'annuncio tanto atteso sul futuro di Antonio Conte: la scelta defintiva fra permanenza e adddio al Napoli.Antonio Conte, al di là di come finirà questo campionato, ha sicuramente compiuto un eccellente lavoro dal suo arrivo a Napoli. Le scorie del decimo posto dello scorso anno sembrano oramai totalmente assorbite e il club azzurro adesso sogna di nuovo la vittoria dello Scudetto in una lotta punto a punto con l'Inter di Inzaghi.L'eccellente lavoro svolto ha però intensificato anche una serie di rumors sul futuro del tecnico azzurro, spesso accostato ad una serie di squadre in Serie A chiamate a ricostruire al termine del campionato.Conte resta al Napoli: l'annuncio dalla GazzettaL'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" mette però un punto ad ogni discussione: Conte resterà al Napoli.

Conte ha fatto un capolavoro - al di là di come finirà. Ha la certezza che il Napoli vuole investire (Gazzetta)

Il sogno di poter ambire allo scudetto crea un ambiente che spinge la squadra, come fare sicuramente domani il tifo contro l’Empoli. Conte: «Guerra di pressioni con l’Inter? Ce la siamo guadagnata e per certi versi ce la dobbiamo gustare» ntonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato della guerra di pressioni che sta tenendo la sua squadra con l’Inter capolista che ieri è uscita vittoriosa da San Siro contro il Cagliari.

La missione di Antonio Conte attualmente è una sola e l’allenatore ha espresso chiaramente il suo unico obiettivo e certamente farà il possibile per portarlo a casa.

