Antella trionfa 5-2 contro Sinalunghese e resta in Eccellenza

Antella 5 Sinalunghese 2 Antella 99: Brunelli, Fanetti, Amoddio, Fratini, Zefi, Tosolini, Batistini, Calamai, Santucci (70’ Del Sante), Papalini (85’ Liguori), Frezza (88’ Gatto). All. Iacobelli. Sinalunghese: Marini, Meoni, Bardelli, Celestini, Ferrante, Corsetti, Redi, Salvestroni (52’ Tacchini), Palacio Almiron, Bucaletti, Dei. All.: Testini. Arbitro: Iglio di Pistoia. Marcatori: 14’, Bucaletti, 31’ Batistini, 36’ Calamai, 57’ rig. Bucaletti, 71’ Amoddio, 78’ Frezza, 88’ Del Sante. Note: ammoniti: Tosolini, Frezza, Meoni. Espulsi dalla panchina Sireno allenatore in 2ª (Antella) e un dirigente della Sinalunghese. BAGNO A RIPOLI – Sotto una pioggia fastidiosa, Antella e Sinalunghese si sono fronteggiate per una sfida play out, del girone B, che valeva la permanenza in Eccellenza. A festeggiare è toccato all’Antella al termine di una sfida concreta ed efficace. Lanazione.it - Antella trionfa 5-2 contro Sinalunghese e resta in Eccellenza Leggi su Lanazione.it 99: Brunelli, Fanetti, Amoddio, Fratini, Zefi, Tosolini, Batistini, Calamai, Santucci (70’ Del Sante), Papalini (85’ Liguori), Frezza (88’ Gatto). All. Iacobelli.: Marini, Meoni, Bardelli, Celestini, Ferrante, Corsetti, Redi, Salvestroni (52’ Tacchini), Palacio Almiron, Bucaletti, Dei. All.: Testini. Arbitro: Iglio di Pistoia. Marcatori: 14’, Bucaletti, 31’ Batistini, 36’ Calamai, 57’ rig. Bucaletti, 71’ Amoddio, 78’ Frezza, 88’ Del Sante. Note: ammoniti: Tosolini, Frezza, Meoni. Espulsi dalla panchina Sireno allenatore in 2ª () e un dirigente della. BAGNO A RIPOLI – Sotto una pioggia fastidiosa,si sono fronteggiate per una sfida play out, del girone B, che valeva la permanenza in. A festeggiare è toccato all’al termine di una sfida concreta ed efficace.

