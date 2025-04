Pozzuoli | Consiglio Comunale monotematico sul bradisismo

Pozzuoli. Saranno presenti il Fabio Ciciliano e Mauro De Vito, rispettivamente Capo dipartimento della Protezione Naziona e Direttore dell'Osservatorio Vesuviano, Italo Giulivo, capo della Protezione Civile Regionale e Maria Soccodato, Commissario straordinario Campi FlegreiQuesta mattina nell'aula consiliare "Nino Gentile" di via Tito Livio al Rione Toiano, si terrà il Consiglio Comunale monotematico dedicato al fenomeno del bradisismo. A diffondere la notizia una comunicazione del Sindaco Figliolia.L'incontro avrà inizio alle ore 11:00. Saranno presenti il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabio Ciciliano, il Direttore dell'Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito, il Capo della Protezione Civile regionale Italo Giulivo e il Commissario Straordinario per i Campi Flegrei Fulvio Maria Soccodato.

Guido Bertolaso compie 75 anni - storia e carriera dell'ex capo Protezione Civile. FOTO

Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica italiana, il titolo più elevato tra quelli conferiti ai civili da parte del Presidente della Repubblica italiana, tra gli altri riconoscimenti figurano il titolo di Honorary Counsellor per il settore sociale e sanitario del Department for Social and Health Activities a Sichuan, China e la Légion d’Honneure da parte del Presidente della Repubblica francese.

Campi Flegrei - capo Protezione Civile : “Impossibile prevedere terremoti - necessaria prevenzione”

Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile, torna a parlare della situazione del bradisismo nell’area dei Campi Flegrei, dopo le recenti scosse di terremoto.

Il capo della protezione civile - Ciciliano : “Impossibile prevedere terremoti - serve prevenzione”

Nell'area dei Campi Flegrei "i terremoti, e quindi il bradisismo, la cui causa di origine è il vulcano, sono fenomeni che non si riescono a prevedere.

