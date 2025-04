Little Big Italy su NOVE | expat e ristoranti della puntata a Liverpool

puntata della settima stagione di Little Big Italy, dedicata Ascoltitv.it - Little Big Italy su NOVE: expat e ristoranti della puntata a Liverpool Leggi su Ascoltitv.it Lunedì 14 aprile 2025 va in onda la nonasettima stagione diBig, dedicata

Potrebbe interessarti anche:

Via Margutta si Trasforma nel MARGUTTA CREATIVE DISTRICT : 3 giorni dedicati al Made in Italy

Martedì 15 aprile ore 16. 30 alle 19. Un percorso di crescita e promozione reso possibile anche grazie alla collaborazione dell’Associazione Internazionale di Via Margutta, che aprirà le porte delle sue gallerie d’arte e di antiquariato, botteghe artigiane, hotel e showroom di moda e design per ospitare le diverse espressioni creative.

Auto - vino - made in Italy... chi sono le principali vittime dei dazi di Trump

L’incertezza sta avendo ripercussioni che possono essere a medio-lungo termine visto che molti dei grandi fondi e delle principali banche Usa vedono la recessione imminente.

Usa - festa del Made in Italy a Detroit in occasione dell’ultima partita in casa dei Pistons

it. L’evento, promosso dal Consolato d’Italia a Detroit, guidato dalla Console Allegra Baistrocchi, in collaborazione con la Società Dante Alighieri del Michigan e la Presidente Lia Adelfi, è stato organizzato in collaborazione con il gruppo de IlNewyorkese di Davide Ippolito e del founder dell’Italia America Summit Cup Emanuele Scamardella.

Ne parlano su altre fonti Francesco Panella torna in tv: «Che emozione i ristoratori italiani all'estero». La reatina Giorgia Colasanti su NOVE nel programma "Little Big Italy". Little Big Italy, Francesco Panella di nuovo in missione tra Europa, Brasile e Messico. La nuova stagione di “LITTLE BIG ITALY” con FRANCESCO PANELLA, da lunedì 7 aprile in prima serata sul Nove. Chef Francesco Panella, “Little big Italy” sul Nove e i cibi più pazzi del mondo (con gastroprotettore): “La pizza margherita con grilli e cavallette? Rispetto tutti, ma…”. E la cucina italiana? “Tra gli spaghetti e il foie gras…”. Francesco Panella “Assaggio tutto ma dico no ai grilli sulla pizza”.

Scrive ascoltitv.it: Little Big Italy su NOVE: expat e ristoranti della puntata a Liverpool - Lunedì 14 aprile 2025 va in onda la nona puntata della settima stagione di Little Big Italy, dedicata a Liverpool, famoso porto olandese. Il programma viene trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore ...

ascoltitv.it comunica: Little Big Italy su NOVE: expat e ristoranti della puntata a Rotterdam - Lunedì 7 aprile 2025 va in onda l'ottava puntata della settima stagione di Little Big Italy, dedicata a Rotterdam, famoso porto olandese. Il programma viene trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore ...

mowmag.com comunica: Francesco Panella, “Little big Italy” e i cibi del mondo: “La pizza con grilli e cavallette? Rispetto tutti, ma…” - Francesco Panella torna sul Nove da lunedì 7 aprile in prima serata con “Little big Italy”, un viaggio tra storie e sapori degli italiani all’estero. Ma lo chef non ha provato proprio tutto: “La pizza ...