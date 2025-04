Bonus TARI 2025 | sconto del 25% sulla tassa rifiuti per le famiglie con ISEE basso

TARI, ovvero la tassa sui rifiuti, nasce con la Legge n. 147/2013 (art. 1, commi 641–668 e 686) ed è di competenza comunale. Ogni Comune decide in autonomia le scadenze per il pagamento, solitamente fissando la prima rata nel mese di aprile. Questa tassa riguarda chi occupa o utilizza un immobile, anche se non .

Tari - per la tassa sui rifiuti a Prato rincari superiori al 6%

La delibera di giunta approvata dalla Commissione 2 (che dovrebbe essere discussa oggi 10 aprile in consiglio. . . Stangata in arrivo per le famiglie e le imprese di Prato: in questo 2025, si prevede per la Tari un aumento medio del 6,8% per le utenze domestiche e del 6% per quelle non domestiche.

TARI 2025 a Pisa. Il sindaco Conti : servono manager competenti o la tassa rifiuti salirà alle stelle

Ma non tutti i comuni dentro RetiAmbiente possono dire lo stesso. Il Sindaco ha infine criticato la giustificazione dei costi basata sulla presenza di turisti e studenti: “Ci sentiamo dire che Pisa ha più rifiuti per via del turismo e dell’università, ma Lucca ha simili caratteristiche e spende 23 milioni di euro, contro i nostri 40.

Bonus Tari - 25% di sconti : le città con la tassa sulla spazzatura più cara

Per quanto riguarda le città, si evidenzia che con i suoi 594,85 euro di spesa media a nucleo familiare Pisa è la città con la Tari più cara d’Italia.

Riporta msn.com: Bonus Tari 2025: come ottenere lo sconto del 25% - Il Dpcm n. 24/2025 rende operativo il Bonus Tari 2025 dal 28 marzo. Ecco come funziona questa agevolazione che sconta la tassa del 25%.

Secondo tag24.it: Bonus sociale sulla Tari 2025: requisiti, Isee, importo e come ottenerlo - È in arrivo il bonus sociale sulla Tari, uno sconto del 25% rivolto ai nuclei familiari disagiati: requisiti, Isee e importo.

msn.com comunica: Arriva il Bonus Tari 2025: sconto del 25% per redditi bassi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...