Lunedì Santo il giorno dell’amicizia

Lunedì prima di Pasqua dà il via a una serie di rituali che preparano al giorno della Pasqua. Comincia oggi la Settimana Santa, carica di emozioni e di simbologie allegoriche. Dopo lo scambio dei ramoscelli d'ulivo della Domenica delle Palme, il lunedì prima di Pasqua dà il via a una serie di rituali che preparano al giorno della Pasqua.

Lunedì 14 Aprile 2025. Almanacco - Accadde Oggi - Santo del giorno

Oggi nel 2004 Iraq: Fabrizio Quattrocchi, uno dei quattro ostaggi italiani in mano ai ribelli, viene ucciso con un colpo alla nuca L'articolo Lunedì 14 Aprile 2025.

Oroscopo Paolo Fox del giorno : le stelle di lunedì 14 aprile 2025

Oroscopo Paolo Fox Scorpione La Luna nel segno rende più facile le ottime intuizioni anche in relazione ad un progetto che vi sta a cuore. Oroscopo Paolo Fox Sagittario Non mancheranno le difficoltà neanche in questa prima parte della settimana.

Almanacco | Lunedì 14 aprile : accadde oggi - compleanni - santo e proverbio del giorno

Lunedì 14 Aprile è il 104° giorno del calendario gregoriano. Mancano 261 giorni alla fine dell'anno. . . Santo del giorno: Santa Liduina Proverbio di Aprile Aprile e Maggio son la chiave di tutto l'anno Accadde oggi 1912 – Oceano Atlantico: il transatlantico RMS Titanic in viaggio.

