Lavoro stagionale, cambiano definizione e limiti con il Collegato.

La recente circolare 6/2025 del Ministero deloffre utili chiarimenti in merito alle novità introdotte dal, in materia di rapporti tra azienda e dipendenti. Il documento illustra i principali interventi attuati con la legge 203/2024 e dà le prime indicazioni operative a imprenditori, lavoratori, avvocati, sindacati e a tutti coloro che, in vario modo, sono interessati dagli aggiornamenti normativi.Oltre alle precisazioni sulla somministrazione, sulla durata periodo di prova o sul termine per le comunicazioni obbligatorie in materia diagile, nella circolare ministeriale compaiono anche chiarimenti in merito alle attività stagionali, tanto più utili considerato l’avvicinarsi dei mesi legati ad attività di questo tipo. Ma cosa cambia e cosa devono sapere tutti coloro che, in veste di datori o di dipendenti, firmano un contratto di?In sintesi:viene ampliata ladi, includendo le attività con picchi produttivi ricorrenti durante l’anno;i contratti collettivi possono individuare nuove attività stagionali;si rafforza il ruolo della contrattazione collettiva nellapuntuale delle condizioni di stagionalità:viene richiamata l’importanza di motivazioni oggettive per il rinnovo dei contratti ed evitare abusi.