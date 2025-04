Sport.quotidiano.net - Maurizio Sarri: dalle origini con Stia, Faellese e Sansovino ai trionfi attuali

. Anzi, andando in ordine rigorosamente cronologico, l’elenco partirebbe dallo, proseguirebbe per laquindi per la. Tre squadre che pur disputando campionati diversi hanno due elementi in comune ed il primo è un ex allenatore arrivato nell’Olimpo del calcio. Già perchénel lontano 1990 ha iniziato la propria carriera come allenatore tra le fila dei viola dello. A dire la veritàall’epoca era tesserato come calciatore dei casentinesi e a metà stagione gli venne affidata la guida tecnica della squadra che nella primavera del 1991 portò fino al quarto posto nel torneo di Seconda categoria. Nella stessa estate il passaggio alla, stesso campionato, dove in due stagioni ottenne un quinto e un terzo posto, sfiorando il salto in Prima categoria.