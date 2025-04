Sgaravatto e Cavalieri trionfano alla Corsa della Bonifica di Ferrara

Sgaravatto e Cavalieri vincono la 'Corsa della Bonifica' lungo le vie d'acqua. In una domenica grigia e di sport, si è tenuta l'ottava edizione del 'Memorial Stefano Montori' organizzato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e Uisp comitato di Ferrara. Un appuntamento podistico che ha richiamato circa 450 partecipanti. La 'Corsa della Bonifica' ha visto come punto di partenza e arrivo l'impianto idrovoro di Baura, sia per le gare competitive delle giovanili e quella adulti sulla distanza dei 12,5 km e della camminata ludico-motoria di 7,5 km. Spazio anche per la terza edizione della camminata denominata 'Porta Bubi', dove i partecipanti hanno camminato con i propri amici 'a 4 zampe', iniziativa in collaborazione con la Lega Italiana del cane sezione di Ferrara. La prima partenza è stata la competitiva, percorso che ha toccato il centro di Baura, poi ha costeggiato lo scolo consorziale 'Naviglio', con l'ingresso nelle frazioni di Pontegradella e Focomorto.

