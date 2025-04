Juve Stabia punto d’oro a Cremona | classifica invariata e playoff ormai certi

Juve Stabia sempre più compatta, capace di lottare alla pari con chiunque. Al termine della partita, Guido Pagliuca ha espresso soddisfazione per il punto conquistato contro una "corazzata" come la Cremonese: "I ragazzi sono stati grandi, hanno tenuto tutta la partita uomo su uomo, anche se abbiamo concesso qualche contropiede di troppo". L'allenatore ha elogiato i tifosi gialloblù, definendoli il vero dodicesimo uomo in campo e sottolineando come il percorso della squadra "non debba essere dato per scontato", vista la giovane età della rosa. Unico rammarico, il gol subito: "Dispiace per il gol stupido", ha ammesso, pur riconoscendo il merito di "un gruppo splendido".

All: Guido Pagliuca 6,5. Nei restanti minuti, infatti, entrambe le contendenti cercano la vittoria, ma il risultato non cambia più, sancendo un pareggio che, comunque, conferma il quarto posto, prezioso in chiave play off, della squadra di Stroppa.

