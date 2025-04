Non solo Campania | guerriglia a Roma prima del derby 13 agenti feriti

feriti, in serata le sirene hanno suonato a Odessa, dove i droni hanno colpito anche un ospedale. La capitale Kiev e altre zone del Paese sono in allerta. All'alba colpito un villaggio nella regione di Zaporizhzhia, ma senza fare vittime. "solo un bastardo può fare una cosa simile", le prime parole di Zelensky, che invita Trump a "visitare la devastazione" e a dare subito il via ad un piano per fermare la guerra. Il presidente Usa definisce l'attacco 'una cosa orribile" e 'un errore' e il consiglio di sicurezza un "duro promemoria" della necessità di negoziare.

Sumy - la strage delle Palme. «Si è superato il limite» : gli Usa verso nuove sanzioni

La vendetta di Putin, l?imbarazzo di Trump, il martirio dell?Ucraina. . . La strage di ieri è una crepa sanguinosa nella luna di miele che sembrava non aver fine fra Donald Trump e.

Sumy - missili russi fanno strage nella Domenica delle Palme : l'indignazione del mondo

15, quando la folla di fedeli stava accorrendo alle celebrazioni, sul centro cittadino sono stati lanciati due missili balistici. Da ex leader militare, capisco il concetto di 'attacchi mirati' e questo è sbagliato.

Strage a Sumy : oltre 30 morti durante la domenica delle palme

Questa dev'essere la priorità dell'Europa, sostenere l'Ucraina ed ottenere una tregua per negoziare una pace giusta, che non può essere la resa verso un aggressore che anche oggi mostra tutta sua ferocia.

