Sangiovannese sconfitta dal Seravezza | due rigori sbagliati decisivi

Sangiovannese è uscita sconfitta 2-1 da Seravezza ma sul risultato, oltre che la prestazione, pesano due calci di rigore gettati al vento, uno soprattutto al 95’, che non hanno permesso di portare in Valdarno almeno un pareggio. Gli azzurri ora sono punto e a capo, della gara giocata in anticipo sabato in Versilia c’è da salvare soltanto l’ultima mezz’ora di gioco dove, onestamente, per quanto prodotto, la squadra avrebbe meritato di uscire imbattuta. L’allenatore azzurro Alessandro Deri sotto questo preciso aspetto ha di che rammaricarsi: "Quando sbagli due calci di rigore, oltre che tre occasioni da gol davanti al portiere, una con Bocci e due con Nieri, senza considerare il tiro di Della Spoletina, devi soltanto recitare il mea culpa perché a fronte di un primo tempo dove hai purtroppo concesso quell’autorete, senza mai subire tiri in porta, nella ripresa la squadra è assolutamente cresciuta e nell’ultima mezz’ora è stata protagonista del campo grazie anche alla freschezza di alcuni giocatori subentrati che, non a caso, avevo tenuto inizialmente in panchina perché sapevo che avrebbero potuto dare un altro passo alla squadra, visto che il Seravezza dopo aver speso tanto ha cominciato ad accusare un po’ di calo fisico. Sport.quotidiano.net - Sangiovannese sconfitta dal Seravezza: due rigori sbagliati decisivi Leggi su Sport.quotidiano.net Come farsi del male con le proprie mani. Laè uscita2-1 dama sul risultato, oltre che la prestazione, pesano due calci di rigore gettati al vento, uno soprattutto al 95’, che non hanno permesso di portare in Valdarno almeno un pareggio. Gli azzurri ora sono punto e a capo, della gara giocata in anticipo sabato in Versilia c’è da salvare soltanto l’ultima mezz’ora di gioco dove, onestamente, per quanto prodotto, la squadra avrebbe meritato di uscire imbattuta. L’allenatore azzurro Alessandro Deri sotto questo preciso aspetto ha di che rammaricarsi: "Quando sbagli due calci di rigore, oltre che tre occasioni da gol davanti al portiere, una con Bocci e due con Nieri, senza considerare il tiro di Della Spoletina, devi soltanto recitare il mea culpa perché a fronte di un primo tempo dove hai purtroppo concesso quell’autorete, senza mai subire tiri in porta, nella ripresa la squadra è assolutamente cresciuta e nell’ultima mezz’ora è stata protagonista del campo grazie anche alla freschezza di alcuni giocatori subentrati che, non a caso, avevo tenuto inizialmente in panchina perché sapevo che avrebbero potuto dare un altro passo alla squadra, visto che ildopo aver speso tanto ha cominciato ad accusare un po’ di calo fisico.

Potrebbe interessarti anche:

Sangiovannese. Sconfitta dolorosa

Sapevamo di dover fare fronte ad assenze importanti, ma questo non deve essere un alibi perchè la prestazione non è stata comunque sufficiente. Sapevamo di arrivare qui e giocare contro una compagine che aveva bisogno di risalire la classifica dalla zona play-out, purtroppo abbiamo evidenziato il nostro solito problema, ovvero che creiamo tanto ma finalizziamo poco".

Dopo la sconfitta con la Sangiovannese esonerato dal Trestina Simone Calori

A comunicare l'avvicendamento è stata la stessa società umbra. Il club bianconero ringrazia Simone per la professionalità e l'impegno che non sono mai venuti meno in questi mesi e augura al tecnico le migliori fortune sotto ogni punto di vista".

Ne parlano su altre fonti Sangiovannese sconfitta dal Seravezza: due rigori sbagliati decisivi. Serie D, successo pesantissimo per il Terranuova Traiana a Poggibonsi. Seravezza torna alla vittoria in Serie D: decisivi Lagomarsini e Bedini. Seravezza batte Sangiovannese 2-1: due rigori sbagliati costano caro agli ospiti. Sconfitta casalinga per il Poggibonsi contro il Seravezza Pozzi. Seravezza pareggia a Livorno; il Ghiviborgo affonda al Fedini.

Come scrive sport.quotidiano.net: Sangiovannese sconfitta dal Seravezza: due rigori sbagliati decisivi - La Sangiovannese perde 2-1 contro il Seravezza, pesano due rigori falliti. Deri: "Mea culpa, ma pronti a riscattarci contro il Livorno".

Come scrive msn.com: Seravezza batte Sangiovannese 2-1: due rigori sbagliati costano caro agli ospiti - La Sangiovannese fallisce due rigori decisivi e perde contro il Seravezza. Gol di Lepri e Bedini, Nieri accorcia.

Secondo valdarnopost.it: La Sangiovannese perde a Seravezza sbagliando due rigori, al tappeto anche il Figline con l’Orvietana - Anticipo del trentunesimo turno del campionato di serie D girone E negativo sia per la Sangiovannese che per il Figline, entrambe sconfitte in trasferta. La squadra azzurra è stata sconfitta 2-1 e d ...