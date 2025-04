Cesa Davide ucciso a 19 anni in una sala slot | minorenne fermato per omicidio

minorenne è stato fermato con l’accusa di essere coinvolto nell’omicidio di Davide Carbisiero, il 19enne ucciso nella giornata di sabato 13 aprile all’interno di una sala slot a Cesa, in provincia di Caserta. La misura è stata disposta domenica sera dalla procura per i Minorenni di Napoli, che ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto a carico del giovane, considerato gravemente sospettato.Davide Carbisiero, 19 anni, incensurato, è stato trovato morto all’alba all’interno di un bar sala slot di Cesa, nel Casertano. Il corpo del giovane presentava almeno tre colpi di arma da fuoco, secondo una prima ricostruzione degli investigatori. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 7 del mattino.Sul posto è intervenuta l’autorità giudiziaria, affiancata da un magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, segno che gli inquirenti non escludono un contesto criminale organizzato dietro l’esecuzione. Thesocialpost.it - Cesa, Davide ucciso a 19 anni in una sala slot: minorenne fermato per omicidio Leggi su Thesocialpost.it Unè statocon l’accusa di essere coinvolto nell’diCarbisiero, il 19ennenella giornata di sabato 13 aprile all’interno di una, in provincia di Caserta. La misura è stata disposta domenica sera dalla procura per i Minorenni di Napoli, che ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto a carico del giovane, considerato gravemente sospettato.Carbisiero, 19, incensurato, è stato trovato morto all’alba all’interno di un bardi, nel Casertano. Il corpo del giovane presentava almeno tre colpi di arma da fuoco, secondo una prima ricostruzione degli investigatori. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 7 del mattino.Sul posto è intervenuta l’autorità giudiziaria, affiancata da un magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, segno che gli inquirenti non escludono un contesto criminale organizzato dietro l’esecuzione.

Davide Carbisiero ucciso con un colpo di pistola alla giugulare : fermato un 17enne. Il corpo trovato in sala giochi

. I colpi d'arma da fuoco sul corpo hanno confermato. Davide Carbisiero è stato trovato morto intorno alle 7 di mattina di domenica 13 aprile in una sala giochi di Cesa, nel Casertano.

Davide Carbisiero ucciso con un colpo di pistola alla giugulare : fermato un minorenne. Il corpo trovato in sala giochi

I colpi d'arma da fuoco sul corpo hanno confermato. . . Davide Carbisiero è stato trovato morto intorno alle 7 di mattina di domenica 13 aprile in una sala giochi di Cesa, nel Casertano.

Chi è Davide Carbisiero - il 19enne incensurato ucciso a colpi di pistola a Cesa

Ancora sconosciuti i motivi dietro l'omicidio di Davide Carbisiero, il 19enne ucciso a colpi di pistola in un bar a Cesa, nella provincia di Caserta.

Davide Carbisiero ucciso a 19 anni con tre colpi di pistola nella sala slot: si costituisce un coetaneo - CASERTA Domenica delle Palme di sangue a Cesa, nel Casertano. Davide Carbisiero, 19 anni, di Succivo, è stato ucciso con tre colpi di pistola, uno dei quali alla testa

Davide Carbisiero ucciso a 19 anni, lite nella sala slot del bar: l'omicida si costituisce - Domenica delle Palme di sangue nell'agro aversano. Un'esecuzione in piena regola quella che ha visto come vittima Davide Carbisiero, appena 19 anni, di Succivo

Morto nel Casertano, il 19enne Davide Carbisiero ucciso alla sala giochi: contro di lui almeno 3 colpi - Davide Carbisiero, 19 anni, di Succivo, in provincia di Caserta, è stato trovato morto, alle prime ore di oggi, in una sala slot, denominata Royal Beautiful, in via Enrico Berlinguer