Sport.quotidiano.net - La Libertà Viaccia in vetta solitaria dopo la vittoria sulla Polisportiva Carraia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una doppietta di Batacchi ed un assolo di Biancalani hanno permesso a Ladi issarsi al primo posto in classifica in, battendo ladiretta concorrente. E’ il puntoTerza Categoria, con la quartultima giornata di campionato pronta a chiudersi stasera con l’ormai tradizionale posticipo del lunedì (che stavolta vedrà impegnate l’Atletico Esperia ed il Prato Sport) in attesa dei recuperi di mercoledì. A far festa è Lanuova prima della classedicevamo, che alla luce del 3-1 finale si è aggiudicata al Ribelli lo scontro al vertice con ilandando a +3 sui rivali. Un vantaggio che la banda Sensi tenterà adesso di conservare (o ancora meglio implementare) sino alla fine, anche se in palio ci sono virtualmente altri nove punti.