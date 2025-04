Campo sportivo Alfredo Corallini | una giornata-evento per ricordare il presidente storico

Campo sportivo Alfredo Corallini. Con l’intitolazione avvenuta sabato scorso in via Del Campo l’Acli San Luca San Giorgio ha portato a termine un percorso iniziato un anno fa, dopo la scomparsa dello storico presidente. La società rossoblù lo ha fatto in grande stile, con una giornata-evento dedicata a Corallini, una festa iniziata alla mattina con una partita di Pulcini, proseguita con incontro di vecchie glorie dell’Acli San Luca San Giorgio e terminata con un pranzo collettivo nella struttura di via Del Campo. Proprio come avrebbe voluto Alfredo, ricordato nel corso della celebrazione anche dai figli e dalle istituzioni. C’erano famiglie e tanti bambini, atleti che hanno indossato la maglia rossoblù nel corso degli anni ma anche numerose persone che avevano conosciuto Corallini nel mondo dello sport e dell’associazionismo. Ilrestodelcarlino.it - Campo sportivo Alfredo Corallini: una giornata-evento per ricordare il presidente storico Leggi su Ilrestodelcarlino.it . Con l’intitolazione avvenuta sabato scorso in via Dell’Acli San Luca San Giorgio ha portato a termine un percorso iniziato un anno fa, dopo la scomparsa dello. La società rossoblù lo ha fatto in grande stile, con unadedicata a, una festa iniziata alla mattina con una partita di Pulcini, proseguita con incontro di vecchie glorie dell’Acli San Luca San Giorgio e terminata con un pranzo collettivo nella struttura di via Del. Proprio come avrebbe voluto, ricordato nel corso della celebrazione anche dai figli e dalle istituzioni. C’erano famiglie e tanti bambini, atleti che hanno indossato la maglia rossoblù nel corso degli anni ma anche numerose persone che avevano conosciutonel mondo dello sport e dell’associazionismo.

Potrebbe interessarti anche:

Lavori al campo sportivo. Il Comune bacchettato : "Consegni i verbali"

Covili chiede perché "sindaco e giunta continuano a non voler fare chiarezza su ciò che è accaduto nel campo sportivo? Se non c’è niente da nascondere, perché abbiamo dovuto rivolgerci al Difensore Civico per avere questi documenti? È questo un modo accettabile di amministrare una comunità come quella di Zocca? Noi non ci fermeremo.

Degrado e pericolo per le persone : chiude d'urgenza un campo sportivo in provincia di Novara

L'ordinanza è di alcuni giorni. "Condizioni di degrado strutturale e impiantistico tali da non consentire la sicura fruibilità da parte degli utenti, stanti i rischi per incolumita pubblica": con questa motivazione il sindaco di Vicolungo Giuseppe Salvo ha chiuso il campo sportivo di via Battisti.

Quando sarà pronto il campo sportivo di Voltana?

Occorrono però tempi chiari per la riapertura dell’impianto sportivo: da settembre 2024, gli utilizzatori dell’area devono svolgere le proprie attività sportive nel campo di Madonna delle Stuoie, a Lugo, e in quello di Santa Maria in Fabriago.

Ne parlano su altre fonti Campo sportivo Alfredo Corallini: una giornata-evento per ricordare il presidente storico. La cerimonia si terrà nella storica casa dell’Acli San Luca. ’Alfredo Corallini day’. Sabato 12 in via del Campo l’intitolazione al presidente. Memorial Corallini in casa Acli. Premiata Pallavolo Ferrara. 'In goal con il cuore', il racconto di una giornata di sport e solidarietà. Associazionismo in lutto. Si è spento Corallini, storico esponente dell’Acli. Premi ’Fair Play’, una serata con il Panathlon. Riconoscimenti alla carriera e al merito.

ilrestodelcarlino.it comunica: Campo sportivo Alfredo Corallini: una giornata-evento per ricordare il presidente storico - L'Acli San Luca San Giorgio celebra Alfredo Corallini con l'intitolazione del campo sportivo e una festa in suo onore.

Nota di msn.com: La cerimonia si terrà nella storica casa dell’Acli San Luca. ’Alfredo Corallini day’. Sabato 12 in via del Campo l’intitolazione al presidente - Presto il centro sportivo di via Del Campo, da sempre la casa dell’Acli San Luca San Giorgio, sarà intitolato ad Alfredo Corallini (nella foto). A un anno dalla scomparsa dello storico ...