Mantova-Spezia | Maggioni salva il pareggio in extremis

Mantova 2 Spezia 2 (primo tempo 0-1) Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli (41' st Maggioni), Brignani, Cella, Bani; Trimboli, Wieser (30' st Bragantini); Galuppini, Mancuso (15' st De Benedetti), Fiori (15' st Ruocco); Mensah (30' st Aramu). (A disp. Sonzogni, Solini, Redolfi, Fedeli, Artioli, Paoletti, De Maio). All. Possanzini. Spezia (3-5-2): Gori; Mateju, Hristov, Bertola; Elia (42' st Giorgeschi), Nagy, S. Esposito, Bandinelli (30' st Cassata), Aurelio; P. Esposito (30' st Di Serio), Lapadula (19' st Benvenuto). (A disp. Mascardi, Chichizola, Ferrer, Falcinelli, Colak, Candelari, Kouda, Djankpata). All. D'Angelo. Arbitro: Ghersini di Genova (assistenti Prenna di Molfetta e Galimberti di Seregno, quarto uomo Djurdjevic di Trieste; Var Volpi di Arezzo, Avar Giua di Olbia). Reti: pt Aurelio (S); 7' st S.

Maggioni si scatena e il Mantova riacciuffa lo Spezia : 2-2

Nelle giornate rimanenti la squadra biancorossa dovrà fare i conti con un calendario a dir poco impegnativo, che chiamerà il Mantova ad affrontare, nell’ordine, rivali insidiose come Catanzaro, Cremonese e Cesena, prima delle sfide dirette conclusive con Salernitana e Carrarese, ma lo spirito e la tenacia poste in grande evidenza con lo Spezia rappresentano fin d’ora un prezioso viatico per la matricola virgiliana.

