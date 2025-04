Accoltella alla testa un diciottenne sul treno arrestato a Lodi

Tgcom24.mediaset.it - Accoltella alla testa un diciottenne sul treno, arrestato a Lodi Leggi su Tgcom24.mediaset.it La vittima, ricoverata in prognosi riservata, è fuori pericolo. L'aggressore ha raccontato di aver scelto di farsi giustizia da solo dicendo che il giovane gli aveva rubato il monopattino. La spiegazione non ha convinto gli inquirenti

Potrebbe interessarti anche:

Lo accoltella in testa sul treno a Lodi : arrestato 20enne - forse un regolamento di conti per un monopattino

Tentato omicidio su un treno a Lodi: un 20enne ha accoltellato alla testa un 18enne per un presunto furto di monopattino. Arrestato dalla Polizia.

Accoltella un 18enne alla testa - arrestato un 20enne per tentato omicidio a Lodi : “Mi ha rubato il monopattino”

Questa notte un ventenne è stato arrestato dalla polizia di Lodi con l'accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato alla testa un diciottenne su un treno fermo alla stazioni di Lodi.

Lo attende in stazione - sale sul treno e lo accoltella alla testa : il movente forse un monopattino rubato

La vittima, un 18enne di origini egiziane, è attualmente ricoverato in gravi condizioni. . Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato un coetaneo alla testa nella notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile in un treno fermo in stazione a Lodi.

Ne parlano su altre fonti Accoltella alla testa un diciottenne sul treno, arrestato a Lodi. Ragazzino accoltellato sulla testa a bordo di un treno. Lodi, 20enne accoltella 18enne in treno: arrestato. Accoltella un 18enne alla testa, arrestato un 20enne per tentato omicidio a Lodi: "Mi ha rubato il monopattino". Lodi, litigano in treno per un monopattino: ragazzo di 18 anni accoltellato alla testa. Lodi, accoltellato alla testa sul treno: grave in ospedale, fermato l’aggressore.

Riporta msn.com: Accoltella alla testa un diciottenne sul treno, arrestato a Lodi - L'aggressore ha raccontato di aver scelto di farsi giustizia da solo dicendo che il giovane gli aveva rubato il monopattino. La spiegazione non ha convinto gli inquirenti ...

msn.com comunica: Accoltellato in stazione. Grave un diciottenne - Accoltellato alla testa. È un’aggressione dai contorni ancora da chiarire quella subita, l’altra sera alle 23, da un egiziano ...

Si apprende da msn.com: Ventenne accoltella alla testa un ragazzo in treno, prima aveva legato il cane a un palo: «Mi ha rubato il monopattino» - Un ventenne è stato arrestato dalla Polizia di Lodi per tentato omicidio dopo che ha accoltellato, stanotte in un treno fermo in ...